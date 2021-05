Nurmenukuvõidujooks: britid on veel napilt eestlastest ees ning lätlased hingavad kuklasse

Eestis ja ka mujal Euroopas lükkas hiline kevad õitsemise perioodi edasi. Paar viimast nädalat on olnud Eestis nurmenukkude lausaline õitsemine, kuid peagi see lõpeb. «Kes veel on plaaninud nurmenukkude õisi määrama minna, siis kindlasti soovitan sel nädalavahetusel võimalust kasutada, kuna kauaks seda nurmenukuilu enam ei jätku,» ütles kampaania eestvedaja maastikuökoloog Tsipe Aavik.

«Praegu on väga põnev vaadata, millises riigis on siis kõige aktiivsemad harrastusteadlased. Tuleb tõdeda, et britid on veel napilt eestlastest ees ning lätlased hingavad kuklasse. Vaatame, millises riigis siin viimaste päevadega kõige enam vaatlusi tuleb,» lisas Aavik. Kokku on tehtud juba üle 3400 vaatluse: üle 2500 vaatluse nurmenuku kodulehe ja umbes 800 vaatlust Ühendkuningriigis kasutatava loodusvaatluste rakenduse kaudu.

Kaardil on rohelisega märgitud riigid, kus sel aastal nurmenukke otsitakse. FOTO: Evelyn Uuemaa

Hiline kevad tegi üleskutse ajastamise väga keeruliseks. Lisaks kehtisid soojemates Euroopa riikides õitsemise alguses veel koroonapandeemia tõttu liikumispiirangud, mistõttu jäi seal aktiivne vaatlusperiood väga lühikeseks. «Samas on ülikoolid ja organisatsioonid, keda teaduskampaanias kaasa lööma kutsusime, juba enda valmisolekut väljendanud ka järgmisel aastal nurmenukukampaanias osalemiseks,» ütles Aavik. Samuti on sügisel tulemas rahvusvaheline seminar/konverents, kus Euroopa partnerite ja kaasalööjatega selle aasta teadustulemusi jagatakse.