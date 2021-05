Saksa teadlased väidavad, et on leidnud lahenduse vaktsiinide trombimõistatusele

Saksa teadlaste meeskond usub, et nad on leidnud põhjuse, miks mõnel inimesel, kes said AstraZeneca ja Johnson & Johnsoni Covid-19-vastaseid vaktsiine, tekivad trombid. Teadlased väidavad, et suudavad tootjaid abistada vaktsiinide parandamisel, et neid kõrvalnähte vältida.