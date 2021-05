Loodusteadlased kureerivad Voronja galeriis kunsti

Näituse eesmärk on kunsti kaudu kombata tänapäeva teaduse tehnilisi ja eetilisi piire. Käsitletavad valdkonnad võib tinglikult jagada kaheks: sisekosmos, mis hõlmab inimese sees toimuvat, ning väliskosmos ehk kõik, mis jääb väljapoole meid endid. Näitus on üles ehitatud kui rännak läbi mõlema sfääri.

Näituse kuraatorid on geeniteadlane Tõnu Esko ja materjaliteadlane Kaija Põhako-Esko. Tõnu, kes töötab Tartu Ülikooli genoomika instituudis inimesegenoomika professori ja asedirektorina, on pälvinud inimgenoomi uuringute eest Eesti noore teadlase preemia ja Eesti teaduspreemia. Kaija on Marie Sklodowska-Curie programmi stipendiaat ja töötab Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudis materjalide keemia kaasprofessorina.