Teos ühendab teaduse ning kunsti. See sümboliseerib DNA-d ja CRISPR-Cas9 «geenikääre» - geenimuutmisvahendit, mis sai eelmisel aastal Nobeli preemia. Selle eesmärk on tunnustada läbimurret biotehnoloogias, millele Leedu teadlased nagu professor Virginijus Šikšnys, on kaasa aidanud.

«Mul on suur heameel näha, et teadusavastused, millesse mina ja minu meeskond oleme panustanud, on inspireerinud lisaks akadeemilisele ringkonnale ka kunstnikke. Skulptuur on nagu sild teaduse ja kunsti vahel, mis võimaldab kõigil avastamisrõõmu tunda,» ütles professor Šikšnys.