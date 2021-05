Juunis tulevad taas üle-Eestilised loodusvaatluste maratonid

«Vaatlusala registreerimine annab võimaluse selle paiga elurikkust lähemalt tundma õppida. Paljudele on maratoni korraldamisest kujunenud iga-aastane traditsioon. Mõned kaardistavad oma koduaia liike, teised korraldavad avalikul rohealal juhendatud vaatlusretki. Lähenemisi on erinevaid,» rääkis maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel.

«Loodusvaatluste maratonist on Kuusikul kujunenud kevade lahutamatu osa. Sel aastal võtame sõna otseses mõttes luubi alla ka samblad, mis on eelmistel aastatel suurema tähelepanu alt välja jäänud,» ütles Kuusiku vaatlusala eestvedaja Jüri Kõiv.

Loodusvaatluste maraton on harrastusteaduse ettevõtmine, mille puhul kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud vaatlusformaati BioBlitz. Kindlal alal ja ajavahemikul, tavaliselt 24 tunni jooksul, tuvastatakse loodushuviliste ja teadlaste koostöös nii palju eluslooduse liike kui võimalik. Eestis on vaatlusmaratoni peakorraldaja Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed, kaaskorraldajad onLinnuvaatleja, mitmed loodusharidust edendavad asutused ja vabatahtlikud üle Eesti. Loodusvaatluste maraton on osa seitsmendat aastat toimuva Loodusfestivali programmist.