Ainult eestlased peavad musta lemmikvärviks

Eesti ilm on talvel kas hall, porine või lumine, päevavalgust näeb vähe, kuid kurbi inimesi pigem rohkem – eriti veel ajal, mil elu räsib jätkuvalt Covid-19 viirus. Küll aga on värvidel võime tõsta tuju, köita tähelepanu ning soodustada isegi õnnetunnet. Seda teevad näiteks punane, oranž ja kollane toon – mida erksam toon, seda rõõmsamalt see mõjub! Miks mitte siis tõmmata selga punane kleit, roosa triiksärk või kollane T-särk ükskõik mis aastaajal? Kaht viimast võiksid vabalt kanda ka julgemad mehed.

Uuringus keskendutigi värvivalikutele eri aastaaegadel – vastajatele näidati internetiküsimustikes pilte värvitutest riideesemetest ning paluti nimetada, mis värvi võiks see kleit, triiksärk, tagi, pintsak või muu riideese olla siis, kui keegi kannaks seda suvel või talvel. Riideesemete seas oli nii naisteriideid kui ka mõlemale soole sobilikke riideid (T-särk, pikad püksid, tagi jm). Peaaegu eranditult selgus, et kirkad värvid nagu punane ja kollane kuuluvad suve juurde, musta ja tumesinist kantakse aga talvel. Ka pastelseid toone nagu roosa ja helesinine eelistatakse suvel.

Suurimad käärid tekkisid värvieelistustes tavaliste pikkade pükste puhul. 203 vastajat (52%) arvas, et talvel kandes oleksid need püksid musta värvi, suvel pakuti eelistatuimaks värviks helesinist (103 vastajat/27%). Talvel näeks samu pükse helesinisena vaid seitse inimest. Populaarsuselt teine valik oli mõlemal juhul sinine värv – selle valis suveks 91 ja talveks 76 inimest.

Küsimused esitati pikkade pükste, pintsaku, kahe seeliku, varrukateta kleidi, T-särgi, topi, mantli, tagi, kampsuni ja triiksärgi värvieelistuste kohta. FOTO: Shutterstock

Uuringus küsiti ka klassikalise pintsaku värvieelistust. Suvel domineerisid heledad ja pastelsed toonid – valge (50 inimest), beež (44), hall (41). Kui küsiti sama pintsaku värvieelistust talvel, olid esikolmikus hoopis must (153 vastajat), sinine (45) ja tumesinine (39). Valgena kujutas sama pintsakut talvel ette vaid kolm ja beežina neli inimest. Siiski, nii must kui ka valge on klassikalised värvid – kontoris sobiks ju talvelgi valget pintsakut kanda.

Unisex triiksärgi puhul võidutses aga valge värv nii suvel kui ka talvel. Küllap on valge triiksärk igas viisakamas olukorras sobilik riideese, mida kandes pole vahet, kas õues sajab parajasti lund, lörtsi või suvist sooja seenevihma. Suvel olid sellise särgi TOP3 tooni valge (158 inimest/41%), helesinine (80 inimest) ja roosa (34), talvel aga pärast valget (98 inimest/25%) sinine ja must. Siit nähtub, et pastelsemad toonid olid eelistatud siiski suvel, samas kui must värv tuli suvel kandmise puhul meelde ainult üheksal inimesel.

Värvieelistusi lasti pakkuda ka tavalisele T-särgile. Suvel oli esikohal taas valge (183 inimest/47%), järgnesid heledamad toonid – helesinine (31 inimest), kollane (28), roosa (22). Talvel nähakse sama T-särki esmajoones mustana (107 inimest/27%) ning järgmisena valgena, kuid seda pakuti märksa vähem tõenäolisemalt – 68 inimest/17%. Järgnesid erksad värvid sinine ja punane, pastelseid toone pakkusid vaid üksikud inimesed (helesinine – 9, kollane – 6, roosa – 5).

Huvitav sarnasus tuli välja veel sirge lõikega varrukateta kleidi ja midiseeliku vahel. Mõlemat riideeset kujutati suvel ette esmajoones kollasena (kleiti 92, seelikut 58 inimest), talvel aga mustana (kleiti 138, seelikut 189 inimest).

Uurimuses osales küll inimesi 24 riigist, nii naisi kui ka mehi vanusevahemikus 10–70 eluaastat, kuid riikide, soo ega ka vanusegruppide järgi ei saanud teha eristusi värvieelistuste osas. Lemmikvärvidki olid valdavalt universaalsed nii meeste-naiste kui ka eri rahvuste puhul. Seda on kinnitanud ka varasemad uurimistööd. Erinevus oli vaid selles, et 10% eestlastest nimetas lemmikvärviks musta, samas kui teistest riikidest ei nimetanud keegi musta lemmikuks.

Lisaväärtusena pakkus uurimus rikkalikku värvisõnavara – ainuüksi lemmikvärvidena nimetati 47 eri tooni alates sinisest ja punasest kuni õunarohelise, sinepikollase, lavendlililla ja vaarikapunaseni välja. Kogu värvide loetelus nimetati ainuüksi sinisele 17 alatooni – helesinine, tumesinine, hallikassinine, teksasinine, erksinine, taevasinine, rohekassinine, kuningsinine, elektrisinine, türkiissinine, koobaltsinine, meresinine, öösinine, beebisinine, rukkilillesinine, helehelesinine (vene k светло-голубой) ja tumehelesinine (vene k тёмно-голубой).

Kokku loetleti 122 erinevat värvinimetust, millest huvitavamatena võiks välja tuua kuuseokkarohelise, rukkilillesinise, kaneelipruuni, mustikapunase, banaani- ja ingverikollase ja šampanjavärvi.