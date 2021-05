Tallinna Reaalkooli õpilane Rhea Kõivutalu saab tõsimeeli kinnitada, et on puurinud mammutite hambaid. Tema uurimistöö «Karvase mammuti levik ajas ja tema elukeskkonna määramine» pälvis õpilaste teadustööde konkursil neli auhinda. Sel kevadel 12. klassi lõpetav tütarlaps on võtnud nõuks jätkata oma õpinguid ülikoolis. Ja mitte hambaarsti, vaid geoloogia erialal.