Uuring: Eesti ajakirjanikud võitlevad agressiivsete allikate ja lugejatega

Ajakirjanike töö puhul on justkui kirjutamata reegel, et selles ametis peab olema «paks nahk» saamaks hakkama tööga kaasneva negatiivse avaliku tagasiside ja tähelepanuga. Tihtilugu on selline tähelepanu ja tagasiside aga ahistav – see tähendab, et ajakirjanikule helistatakse solvangute ja ründavate sõnade edastamiseks päeval ja öösel, trollitakse neid nende sotsiaalmeedia kontodel, väljaande lehel kõikide nende uudiste all, saadetakse e-kirju või telefonile sõnumeid.

Ajakirjaniku tööd kritiseeritakse avalikus kommentaariumis palju ja kuna ajakirjanike kontaktid on tavaliselt uudisteportaalides nähtavad, on ka lugejatel ajakirjanikuga otsekontakti saamine lihtne.

Tartu Ülikooli ajakirjandussotsioloogia teadur-lektor Signe Ivask uuris oma teadustöös kolme, peamiselt naisajakirjanikke kaasanud uuringu käigus nende kogemusi ahistamise ja selle tagajärgedega. Autor kogus andmeid küsitluse, süvaintervjuude ja tööpäevikutega. Uuringuid aitasid läbi viia Greete Palgi ja Laura Kalam.

Uuringutest selgus, et peamised ahistamise kanalid on kommentaariumid, e-kirjad, sotsiaalmeedia ja telefonikõned. Naisajakirjanike puhul oli ahistamise fookus tihti seotud nende sooga ning sageli olid kommentaarid naiste osas põlglikud. «Ma arvan, et meesajakirjanikele ei heideta ette, kuidas ta sai töökoha tänu ülemusega magamisele,» tõi üks intervjueeritav näite soolisest ahistamisest.

Kommentaariumis ja ka spordiringkondades tehakse uuringus osalejate sõnul tihti märkusi, et spordiajakirjandus on meeste pärusmaa. Naiste rolli osas spordiajakirjanduses tehakse toimetuseski nalja. See tekitab aga töökeskkonna, milles ajakirjanikud tunnevad hirmu eksimuste ees või siis teistpidi tunnevad vajadust end tõestada. Seda mitte seepärast, et oleks oht kaotada töö, vaid vältimaks negatiivseid reaktsioone, mida toimetuses aeg-ajalt kohtab, ja et mitte toita stereotüüpe, justkui naised ei saa spordi kajastamisega hakkama.

Ahistamisega hakkama saamiseks kasutavad ajakirjanikud erinevaid taktikaid. Osa jäävad passiivseks ja ei reageeri, suurem osa reageerivad huumoriga, mis on erinevate uuringute põhjal ajakirjanike seas üks levinum viis negatiivsete emotsioonidega hakkama saamisel. Mõnel puhul kinnitatakse endale, et sellised juhtumid käivad ameti juurde.

Tihti on ahistamisest pääsemise strateegiaks stressori tekkimise vältimine. «Näiteks ei loeta kommentaare sotsiaalmeedias jagatud lugude all või väljaande lehel, sest on tekkinud niinimetatud püsikommentaatorid, kes loost olenemata oma solvava märgi väljavalitud ajakirjanikule maha jätavad,» selgitab Ivask.

Ta toob välja veel ühe probleem: tihtilugu loeb ajakirjanik kommentaare või võtab vastu solvavaid kõnesid ja tegeleb nendest tekkinud emotsioonidega pärast tööaega ehk ajal, mil peaks tegelikult puhkama. «Kindlasti aitab selle kõigega toime tulla, kui saab kolleegile juhtunust rääkida, see tähendab toetuda kellelegi, kes saab töö spetsiifikast aru. Aga kellele sa pärast tööd toetud?» küsib Ivask. Mõned küsitletud tunnistasid, et järjepidev pikaajaline ahistamine on viinud nad unehäirete ja läbipõlemiseni.