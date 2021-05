Füüsikud on juba viimased 150 aastat pead murdnud selle üle, miks jää libe on. Kuid paistab, et nüüd on nad vastusele lähemale jõudnud – nimelt on leitud, et libedust reguleerivad enamasti jää ülemises kihis ringi põrkuvad veemolekulid.