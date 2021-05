Long March 5B saadeti teele aprilli lõpus, et toimetada orbiidile Hiina uue kosmosejaama esimene moodul. Nüüd alla kukkuv 18-tonnine raketikere on suurim objekt, mis viimastel aastatel kontrollimatult Maa atmosfääri siseneb, vahendas BBC.

USA võimude kinnitusel jälgivad nad teraselt raketi liikumist, kuid ei kavatse seda alla tulistada. «Loodame, et see maandub kohas, kus see ei tee kellelegi kahju. Loodetavasti ookeanis või muus seesuguses kohas,» lausus neljapäeval riigi kaitseminister Lloyd Austin.