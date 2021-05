TalTechis hakatakse ettevõtteid tehisintellekti ja robootika teemadel nõustama

Keskuse eesmärk on pakkuda robootika ja tehisintellekti koolitusi, nõustada ettevõtteid, käivitada valdkonna ettevõtete võrgustik, kus viiakse kokku kliendid ja teenusepakkujad. Viimaste näol võib tegemist olla nii tehisintellekti lahenduste pakkujatega, robotsüsteemide arendajate ja tarnijatega ning digitaliseerimise teekardi koostajatega. Samuti aitab keskus hinnata ettevõtete digitaalset küpsust ning pakutakse võimalust digilahendusi enne suurte investeeringute tegemist testida.

Ministri sõnul on teenuskeskuse fookus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete digitaalsete tehnoloogiate arenduse ning rakendamise teenustel. „Ettevõtetele on vaja uusi digitaalseid lahendusi, mis reaalsuses on ülikoolides juba olemas - näiteks pilvetehnoloogia, tehisintellekt ja infoturve. Nüüd saab kokku viia sünergia ülikoolide teabe ja oskuste ning ettevõtete vajaduste vahel nii prototüüpide kui teenuste arendamiseks,“ ütles minister. Koostööd plaanitakse teha sadade ettevõtetega aastas.