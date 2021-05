Süsteemi keskmes on polümeerkattega vahtlohe, mille kuju, nagu tehnoloogia nimigi, on inspireeritud kalast nimega Cephalopterus manta. Lohe külge on seotud kaablirull, mis omakorda on ankurdatud ookeani või jõe põhja, kus on tugevad hoovused. Köieirull on varustatud nii elektrimootori kui ka generaatoriga.