Eesti teadlased saavad 4 miljonit eurot täiendavat tegevustoetust

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna kinnitas, et ministeerium otsib võimalusi erakorraliseks sihttoetuseks ka 2022. aasta grandivoorus. «Tahame ka järgnevatel aastatel hoida uute väljaantavate teadusgrantide mahu vähemalt 10 miljoni euro tasemel ja tagada nii teadlaste võrdsema kohtlemise,» ütles Kersna. «Edaspidi loodame, et teaduse riigieelarvelise rahastamise mahu hoidmine tasemel 1 protsent SKTst võimaldab suurendada alatest 2023. aastast uurimistoetuste eelarvet püsivalt ning siis juba tasakaalustunud süsteemi tingimustes.»

Kuigi riik on aasta-aastalt suurendanud uurimistoetuste mahtu, on uuteks täispikkadeks grantideks väljaantavad summad olnud aastate lõikes üsna erinevad. Eelmisel, st 2020. aastal oli uute grantide eelarve 12,2 miljonit eurot, 2019. aastal oli see 13,3 miljonit eurot. 2021. ja 2022 aastal on uuteks täispikkadeks grantideks planeeritud vastavalt 6,2 ja 5,7 miljonit eurot.