Kuna planeet asub tähele niivõrd lähedal, on TOI-1431b atmosfääris nii kuum, et ükski eluvorm seal vastu ei peaks. Sealne keskmine päevane temperatuur on 2700 kraadi ja öine 2300 kraadi, mis on kuumem enamiku metallide sulamistemperatuurist ja ka sulavast laavast. Umbes sellisel temperatuuril on raketimootoritest väljuvad heitgaasid. Tihti ei ole ka punased kääbustähed nii tulised ning planeedi temperatuur on kõrgem kui see on 40% Linnutee galaktika tähtedest.