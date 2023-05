TÄNA AJALOOS ⟩ Patenteeriti läti rätsepa loodud esimesed teksapüksid

Teksapükste tänaseni populaarne lõige sündis, kui klient palus Daviselt, et too teeks tema metsamehest abikaasale praktilised ja vastupidavad tööpüksid. Vastupidavuse tagamiseks kasutas Davis mitmekordseid õmblusi ja tugevdas mitmed nõrgemad lõikekohad neetidega. Loodud pükstest sai tõeline menuk ning üsna pea ei suutnud rätsep enam nõudlusega kaasas käia.

Paraku ei olnud rätsepal oma toote patenteerimiseks piisavalt raha ja nii läkski ta kaupmees Straussi jutule, et see rahastaks populaarsete pükste patenteerimist. Avaldatud patent kannabki Straussi ja Davise nime. Edasi töötas Davis Straussi firmas tööde juhataja. Tänaseks on Davise nimi aga unustusse vajunud, Levi Straussi teksasid teavad aga kõik.