TÄNA AJALOOS ⟩ Jaroslavlis moodustati kuulsad ENSV kunstiansamblid

22. märtsi sündmused Eestis:

1688 – Eestimaa provintsiaalkonsistoorium teatas, et «vahelmine kirjaviis» (ck asemel kk, ä võtmine tähestikku) on heaks kiidetud, kuid tähed c, ch, f, ph, tz, x ja topelt s tuleb eesti keelde jätta.