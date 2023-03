TÄNA AJALOOS ⟩ Ilmavalgust nägi Kristjan Jaak Peterson

Noor Peterson õppis Riia kubermangugümnaasiumis ning hiljem, vahetult enne üürikese elu lõppu, ka Tartu Ülikoolis. Petersoni jalgsirännak Riiast Tartusse on kindlal kõrgel kohal Eesti kultuuriloos, seda mälestatakse tänapäevalgi samasuguste matkadega.

Petersoni sulest on säilinud 24 luuletust, neist kolm saksa keeles, ülejäänud emakeelsed. Säilinud tekstide järgi võib arvata, et Petersoni meelisvormiks oli heroiline ood. Tema luules on ka tugevaid mõjutusi eesti rahvapärimusest ning ka antiikautoreilt.