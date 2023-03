TÄNA AJALOOS ⟩ Suri Jossif Stalin

Stalini teenijad leidsid ta märtsikuu esimesel päeval enda Volõnskoje suvila põrandalt pooleldi meelemärkuseta olekus ja iseenese uriini loigus. Arstlik ülevaatus näitas, et teda oli tabanud aju veresoone lõhkemine.

Hilisemad uurimised on näidanud, et surma põhjustas ateroskleroos. Teiselt poolt on aga kahtlustatud ka atentaati, mille üheks süüdlaseks võis olla näiteks julgeolekuteenistuste juht Lavrenti Beria.