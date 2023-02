TÄNA AJALOOS ⟩ Hukati Šotimaa kuninganna Mary Stuart

1994 – Eesti Kõrgema Kommertskooli teadusnõukogu tunnistas 1993. aasta parimaks ettevõtteks AS Baltika, aasta ärimeheks valiti AS Baltika juhatuse esimees Meelis Milder.

2004 – New Yorgis toimus 46. Grammy auhindade jagamine: parima kooriesituse Grammy võitsid Paavo Järvi, Tiia-Ester Loitme ja Ants Soots.

Ja maailmas:

1560 – Türgi galeerid võitsid Tripoli all Hispaania laevastikku.

1692 – Puritaanlik doktor William Griggs teatas Salem Village'is, et kohaliku reverendi 9-aastase tütre Betty Parrise ja tema nõo Abigail Williamsi sisse on pugenud saatan. Sellest said alguse Salemi nõiaprotsessid, mille käigus hukati 19 inimest.