TÄNA AJALOOS ⟩ Kuul maandus Apollo 14 missioon

Komandör Alan Shepard võttis poolsalaja kaasa golfikepi ja -pallid ning tegi Kuul kaks lööki. Ta väitis, et teine pall liikus edasi «miile ja miile ja miile», kuid hiljem leidis, et tegelikult jõudis see 200–400 jardi kaugusele. «Ilmselt olen ma kaugelt kuulsam selle mehena, kes Kuul golfipalli lõi, kui esimese ameeriklasena kosmoses,» olevat Shepard rääkinud.