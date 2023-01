TÄNA AJALOOS ⟩ Alguse sai skaudiliikumine

Siis loodi Robert Baden-Powelli juhtimisel esimene skaudirühm. Skautide käsiramaatuks saanud «Skautimine poistele» avaldati samuti 1908 ning see on neljas enim müüdud raamat 20. sajandil.

Skautluse eesmärgiks oli kahetine. Esiteks pidi see koondama noori ühtses tegevuses ning õpetama neile looduses ning erinevates muudes olukordades hakkama saamist. Teiseks, skautlus pidi olema ka iseloomukasvatus, mis vormiks noortest inimestest tollasele Briti impeeriumile väärikaid ning söakaid kodanikke.

Skautlus on tänaseks levinud üle maailma ning see liikumine on olemas ka Eestis. Esimene Eesti skaudiüksus alustas tegevust 1912. aastal, Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi juures. Eesti Skautide Malev oli 1922. aastal Skautide Maailmaorganisatsiooni asutajaliige. Nõukogude okupatsiooni ajal liikumine keelustati, kuid taastati juba 1988. aastal