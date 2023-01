TÄNA AJALOOS ⟩ Ilmus «Maarahwa Näddala-Lehe» esimene number

«Maarahwa Näddala-Lehes» leidus ka palju keeleuuendusliku. Sõnad nagu «armee», «ajaleht», «kapital», «metall», «minister» või «termomeeter» on Masingu tutvustatud. Kahjuks ei saanud «Näddala-Lehte» pikalt välja anda, sest kaasautorite puuduses oli lehe välja andmise ülesanne ühele inimesele liialt raske. Kuid «Näddala-Lehe» panus eestikeelsesse ajakirjandusse on suur ning paljud hilisemad ajalehed on saanud otsest inspiratsiooni Masingu katsetusest.