TÄNA AJALOOS ⟩ Toimus esimene soololend Hawaiilt Californiasse

Amelia Earhart on tuntud kui üks lennunduse tähtsamaid pioneere ja esimene naislendur, kes ületas üksinda Atlandi ookeani. Mitme rekordi omanik ning raamatute autor kadus jäljetult 1937. aasta ümbermaailmalennul, tema säilmeid ega lennukivrakki pole leitud tänaseni. Kõige tõenäolisemalt kukkus Earharti lennuk alla teel Paapua Uus-Guineast Howlandi saarele, kus ta pidi tankimiseks maanduma. Tema jäljetu kadumine on andnud alust ka paljudele vandenõuteooriatele, mis enamasti väidavad, et Earharti surm saabus palju hämaramatel asjaoludel.