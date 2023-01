TÄNA AJALOOS ⟩ Sündis Pink Floydi «hull teemant» Syd Barrett

Syd Barrett, õige nimega Roger Keith Barrett oli briti psühhedeelse progeroki lipulaeva Pink Floydi asutajaliige ning algne juht, kelle ajal lõi ansambel oma kõige psühhedeelsemad palad. Paraku jõudis mees teha Pink Floydiga vaid ühe plaadi («Piper at The Gates of Dawn»).

Syd Barrettile on pühendatud mitmed Pink Floydi tuntumad palad nagu «Wish You Were Here», «Shine on You Crazy Diamond» ja ka bändi kuulus muusikal «The Wall».