TÄNA AJALOOS ⟩ Päikesesüsteemi keskpaigast leiti väidetav uus planeet

Avastatud Vulkaan pidavat asuma Merkuuri ja Päikese vahel ja olema seega Päikesesüsteemi sisemine päev. Kuigi planeedi avastamisest teatanud teadlased olid sellest olemasolus veendunud, on see siiski jäänud vaid hüpoteetiliseks.

Tema väidetavat olemasolu põhjendas matemaatik Urbain Le Verrier väitega, et lisaplaneet aitaks seletada Merkuuri orbiiti. Väidetavalt vaatles seda esmakordselt Edmond Modeste Lescarbault 26. märtsil 1859. Hiljem tõestas aga Albert Einsteini üldrelatiivsusteooria, et Merkuuri orbiidi seletamiseks ei ole täiendava planeedi olemasolu vajalik. Osa astronoome (teiste hulgas Henry C. Courten) jätkasid siiski Vulkaani otsingut.