TÄNA AJALOOS ⟩ Kasutusele tuli Eesti kroon

Lõplikule nimetuse leidmisele eelnes pikk arutelu. Valitsuse eelnõus oli raha uue nimetusena pakutud taaler, mis võrdus 100 krossiga. Leiti, et see ei sobi, kuna taalrit kasutatakse vaid Aafrikas ja mitte «haritud riikides». Jaan Tõnisson pakkus nimeks omaloodud nime «kuldar», mis pidi koosnema sajast pennist ja võrduma kuldfrangiga, nagu Läti latt. Tugev toetus oli ka nimedel esta ja est, mis olid inspireeritud Läti latist ja Leedu litist. Lõpuks jäi siiski sõelale kroon, mis võetud Rootsi järgi ning sent Lääne-Euroopast. Kroon oli peale Eesti kasutusel veel Taanis, Norras, Tšehhoslovakkias ja Rootsis.