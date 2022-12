TÄNA AJALOOS ⟩ Ilmus maailma suurima entsüklopeedia esmatrükk

Encyclopædia Britannicat on koostanud umbes 100 täiskoormusega toimetajat ning sel on üle 4000 kaasautori, kelle seas on olnud 110 Nobeli auhinna võitjat ja viis USA presidenti. 2010. aastal ilmunud 15. väljaanne, mis koosneb 32 köitest ja kus on kokku 32 640 lehekülge, on viimane paberile trükitud väljaanne. Pärast seda on täiendamist jätkatud digitaalsel kujul.