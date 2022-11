TÄNA AJALOOS ⟩ Jaapan ja Natsi-Saksamaa sõlmisid Kominterni-vastase pakti

25. novembri sündmused Eestis:

1861 – Venemaa keiser Aleksander II kinnitas vähetähtsate muudatustega 1849. aasta Liivimaa kubermangu ajutise talurahvaseaduse[1]. See hakkas kehtima 1863. aasta jaanipäevast.

Ja maailmas:

1783 – Briti sõjavägi lahkus New Yorgist.

2001 – firma Advanced Cell Technology Inc. teatas, et neil on õnnestunud kloonida inimloode.