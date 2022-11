TÄNA AJALOOS ⟩ Sinimustvalge sai ametlikult riigilipuks

Eesti lipu algeks oli 1860. aastal Karlsruhes asutatud liivimaalaste üliõpilaskorporatsiooni Baltica-Borussia Danzig (algse nimega Livonia) lipp, mille värvid olid helesinine, must ja valge. 1881. aastal määrati see ka üliõpilaskorporatsiooni Vironia lipuks ning hiljem sai sellest Eesti Üliõpilaste Seltsi lipp.

Maailma riikidest vähem kui kümnendikul on lipp üle 100 aasta vana. Veel haruldasem on, et esimene lipp on alles.