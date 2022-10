TÄNA AJALOOS ⟩ Rootsis karile jooksnud Nõukogude allveelaev tekitas Läänemerel lahinguohu

1981. aastal sattus allveelaev aga rahvusvahelisse skandaali, kui jooksis karile vaid 10 kilomeetri kaugusel Rootsi Karlskrona sõjaväebaasist. Kõigele lisaks toimus intsident ajal, mil Rootsi sõjavägi viis parasjagu läbi õppusi, et testida uut relvastust.

Allveelaeva meeskond väitis neilt seletust nõudnud relvastamata ohvitserile algselt, et olid sattunud võõrastesse vetesse navigatsiooniseadmete rikke tõttu. See oli üsnagi nõrk argument, kuna enne karile jooksmist oli alus suutnud läbida väga liigendatud ja ohtliku saarestiku ning jõudnud niimoodi kahtlaselt lähedale sõjaväeosale, kus toimusid parasjagu õppused. Hiljem üritasid venelased väita, et laeva sundis sellist kurssi valima hädaolukord, kuid seegi oli väheusutav, kuna ühtegi hädasignaali nad ei andnud ning pärast rootslaste kätte sattumist üritas meeskond põgeneda.