TÄNA AJALOOS ⟩ Eestis esitleti olulist logo

Logo autor on kunstnik Tiina Viirelaid ja sellel on kaks kuju: kahevärviline (tume ultramariin ja särav türkiis) ning mitmevärviline (tumesinine, punane, roheline ja oranž), sellel on kujutatud Tartu ülikooli peahoone sambaid ja Emajõe motiivi.

Logo autor Tiina Viirelaid kommenteeris 1997. aastal Tartu Postimehele oma loomingut järgnevalt: «Tartu ei ole mujal maailmas nii tuntud, et kujutada logol mõnd maja või mälestusmärki, mis meile endile on tähtis. Seetõttu pidasin olulisemaks kinnistada Tartu nime. Et Tartu on noorte linn, ei saanud logo teha liiga tõsist.»