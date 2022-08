TÄNA AJALOOS ⟩ Churchill ja Roosevelt sõlmisid kokkuleppe, mis puudutas ka Eestit

NSV Liidul õnnestus mõne aja pärast lääneliitlastelt välja pressida aga see, et põhimõte ei kehtiks Molotov-Ribbentropi pakti tulemusel NSV Liiduga liidetud aladele. Balti riikidele tähendas see sõja lõppedes taas NSVL võimu alla minemist. Baltimaad olid ainsad riigid, kelle iseseisvust ei taastatud.