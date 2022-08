TÄNA AJALOOS ⟩ Eestis hakkas kehtima Moskva aeg

1973 – kaks meest terroriorganisatsioonist Must September ründas Ateena lennuväljal reisilennukit granaatide ja automaatidega, tappes 3 ja haavates 55 inimest.

1990 – USA väed sekkusid Libeeria kodusõtta, et päästa Monroviast umbes 70 ameeriklast.

1991 – Iraak tunnistas ÜRO inspektoritele, et ta oli neli aastat teostanud keemiarelva uuringuid, kuid kinnitas, et need lõpetati 1990. aastal, kohe pärast Kuveidi invasiooni.