TÄNA AJALOOS ⟩ Norra psühhopaat viis läbi koletu massimõrva

Politsei ja kohaliku meedia teateil nimetab Breivik end vaadetelt rahvuslaseks, paremäärmuslaseks ja kristlikuks konservatiiviks. Enne rünnakute toimepanemist pani ta oma ideoloogia kirja pooleteise tuhande leheküljelises manifestis pealkirjaga «2083 – A European Declaration of Independence». Ksenofoobset kristlikku rahvuslust kirjeldavas manifestis toetab ta muuhulgas kultuurilist konservatismi, parempoolset populismi, anti-islamiseerimist ja «paremäärmuslikku sionismi» ning õigustab islami, marksismi ja multikulturalismi vägivaldset väljajuurimist Euroopast.

22. juuli sündmused Eestis:

Ja maailmas:

2005 – Londonis metroojaamas tapsid politseinikud brasiilia päritolu elektriku Jean Charles de Menezesi, kelle puhul nad kahtlustasid, et too võib olla terrorist. Hiljem küll selgus, et mees oli süütu.