Ja maailmas:

1972 – New York Timesi esikaanel ilmus foto üheksa-aastasest ihualasti nuttes jooksvast tüdrukust Kim Phucist. See pilt meelestas USA avalikkuse lõplikult Vietnami sõja vastu. Napalmitüdrukuks kutsutav Phuc on täiskasvanuna korraldanud sõjavastaseid aktsioone.