Lõpuks on sellele ka lapsi tapvale kopsuhaigusele leitud leevendav ravi

Charité—Universitätsmedizin Berlin'i juhitud hiljutine uuring näitab, et uus ravi parandab oluliselt tsüstilise fibroosiga kooliealiste laste tervislikku seisundit. Tulemused on avaldatud ajakirjas «European Respiratory Journal».

Tsüstilise fibroosiga inimestel tekib kopsudes paks, viskoosne lima, mis ummistab hingamisteed. See põhjustab hingeldust, kroonilisi bakteriaalseid infektsioone, põletikke ja kudede muutusi kopsudes, vähendades kopsufunktsiooni. Eluaegne sümptomaatiline ravi hõlmab igapäevast lima vedeldavate ravimite sissehingamist, antibiootikume ja füsioteraapiat.

2020. aastal leiti uus terapeutiline kontseptsioon, et ravida mitte ainult sümptomeid, vaid ka haiguse põhjust: kolmikteraapia kolme ravimitega, mida nimetatakse eleksakaftooriks, tesakaftooriks ja ivakaftooriks (elexacaftor, tezacaftor ja ivacaftor). See on kolmikteraapia tableti kujul ning on heaks kiidetud lastele alates kuuendast eluaastast 2022. aastal ja 2023. aastal alates teisest eluaastast.

Mirjam Stahl, uuringu vastutav autor ja Charité laste respiratoorse meditsiini, immunoloogia ja kriitilise hoolduse osakonna tsüstilise fibroosi osakonna juhataja, märkis, et selle ravi kättesaadavus lastele on tõeline õnnistus. Ta selgitas, et hiljutises uuringus, mis viidi läbi 6-11-aastaste laste seas, suudeti näidata, et kolmikteraapia toob kaasa olulise paranemise.

Kuidas kolmikteraapia toimib