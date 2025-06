See pilt kujutab mitte ainult Vera C. Rubini observatooriumi, mis on USA riikliku teadusfondi (NSF) NOIRLabi programm, vaid ka üht taevast objekti, mida Rubini observatoorium hakkab jälgima, kui see tööle hakkab: Linnuteed. Kujutise vasakul küljel olev hele tähtede ja gaasikuma toob esile Linnutee galaktika keskme.

Foto: Rubin Observatory / NSF / AURA / B. Quint