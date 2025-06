Laev Canopée on varustatud nelja automatiseeritud vertikaalse purjega, mille on valmistanud Prantsuse idufirma OceanWings ja arhitektuuribüroo VPLP Design. Need purjed kasutavad tuuleenergiat, et vähendada kütusekulu ja laevanduse süsiniku jalajälge.

Purjede tootja sõnul on murranguline alus saavutanud kahe tööaasta jooksul keskmiselt 5,2-tonnise päevase kütusesäästu. See muljetavaldav näitaja, mis rõhutab OceanWingsi süsteemi aerodünaamilist tõhusust, on võrdne ligikaudu 1200 kilovati (kW) säästetud mootorivõimsusega.

Uuenduslik tehnoloogia rohelisema tuleviku nimel

Andmed näitavad, et meretranspordisektor vastutab 3 protsendi ülemaailmsete kasvuhoonegaaside heitkoguste eest, samas kui 90 protsenti maailmas tarbitavatest kaupadest transporditakse meritsi. See suundumus on viimastel aastatel vaid süvenenud, kuna veetavate kaupade maht on 40 aastaga kasvanud 250 protsenti.

Maailma esimene tuule- ja hübriidjõul liikuv kaubalaev Canopée on nüüdseks olnud kaks aastat pidevas kasutuses. Foto: OceanWings

Kuna laevandustööstus seisab silmitsi kasvava survega kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada, paistab Canopée silma kui paljulubav ja praktiline lahendus. Iga selle puri eraldi aitab säästa umbes 1,3 tonni kütust päevas, mis on võrdne 300 kW mootorivõimsusega. Kogu laeva peale kokku tähendab see üle 20,8 tonni süsinikdioksiidi (CO₂) heitmete vältimist päevas.

Lisaks märkimisväärsele kütusesäästule on laev näidanud üles ka erakordset töökindlust. Kahe aasta jooksul on OceanWingsi purjed olnud peaaegu pidevas kasutuses, süsteemi töökindlus ulatus 99,6 protsendini. Ettevõtte sõnul on oodata, et tulevikus paraneb purjede jõudlus veelgi tänu OceanWingsi tarkvara ja tehisaru platvormi pidevale täiustamisele.

Kuna laevandustööstus seisab silmitsi kasvava survega kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähendada, paistab Canopée silma kui paljulubav ja praktiline lahendus. Foto: ariane.group

Tuulejõud pole enam pelgalt kontseptsioon