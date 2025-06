Poolast leiti iidne bumerang – see oli tehtud millestki tavatust

Bumerang leiti 1985. aastal arheoloogiliste kaevamiste käigus. Eseme pikkus on 72 sentimeetrit ning see valmistati mammuti võhast. Varem prooviti bumerangi vanust määrata raadiosüsiniku meetodil, kuid proovi saastumise tõttu peeti tulemusi ebausaldusväärseks. Bumerang ise on praeguseks liiga habras, et seda otse testida.