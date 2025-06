Ehitustöölised sattusid 5000 aasta vanuse kindluse peale

2021. aastal alustas energiaettevõte Acciona Energia Hispaanias Almendralejo piirkonnas suuremahulise päikeseelektrijaama rajamist. Ehitusprojekt sai aga ootamatu pöörde, kui töödejuhid avastasid vaseaja asulate jäänused. Sellest ajast alates on arheoloogid kohapeal teinud märkimisväärseid avastusi, millest üks muljetavaldavamaid on Cortijo Lobato nime all tuntud mäeharjal paiknenud kindlus. Arheoloogid uurivad nüüd rikkalikku leiupaika, kus iga päev toob uusi avastusi – kaasa arvatud iidne kindlus ja kummaline haud.