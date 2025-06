Mõõkvaalad jäid teadlastele vahele millegi enneolematuga

Hiljuti avastati, et mõõkvaalad valmistavad ja kasutavad merevetikatükke üksteise masseerimiseks – see on esimene tõend, et mereimetajad valmistavad teadlikult tööriistu. Vaalad hammustavad merevetikast (põisadrust) sobiva tüki, paigutavad selle enda ja kaaslase vahele ning hõõruvad seda pikemat aega oma kehade vahel.