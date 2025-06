NASA arvutuste kohaselt võib Kuud 22. detsembril 2032. aastal tabada üsna kopsakas asteroid. 2024 YR4 nimelise asteroidu läbimõõdud on 53-67 meetrit ja selle põrkumine Kuuga paiskab sealt nii umbes 100 tuhande tonn jagu kivimeid. Algselt aravati, et see asteroid võib tabada ka Maad ja seetõttu saigi see ‘linnatapja’ nimetuse. Vaid Kuu tabamine pole aga kaugeltki ohutu, sest Kuust paiskuvad kivimid, mida põhjustab ca 6,5 megatonni TNT plahvatusega võrreldav põrge, rändavad erinevatele orbiitidele. Suurimat ohtu kujutaks see põrke tulemusena tekkinud jäägid just Kuu orbiitidel tiirlevatele tehiskaaslastele.x Kuul orbiitidel liikuvatest kosmoselaevadest praeguse seisuga ohus NASA Lunar Reconnaissance Orbiter ning NASA planeeritud Lunar Gateway võiks orbiidile jõuda 2032. aastaks. Äsja teatas Firefly Aerospace plaanist käivitada oma Elytra kosmoselaeva abil uue Kuu pildistamisteenuse nimega Ocula, mis väidetavalt aitab kommertsettevõtetel tuvastada Kuu pinnal asuvaid mineraalide leiukohti ja kaardistada tulevasi maandumiskohti. Maa-lähedaste orbiitideni jõuaksid pärast kokkupõrget Kuuga tükid, mille läbimõõt on 0,1 mm kuni 1 cm-ni. Needki võivad kujutada ohtu Maa ümber kulgevatele tehiskaaslastele. Sellise suurusega kosmoses rändavate osakestega tuleb tehiskaaslastelt kokkupõrkeid ette niigi aga Kuult lisanduks seda märkimisväärselt juurde. Ka tekkiv teisene meteoriidisadu – kui osad neist ju jõuavad ka Maa atmosfääri ja loodetavalt põlevad siin ära – on Maalt tohutu kosmilise ilutulestikuna vaadeldav.



Maalaste täna kalleimat kosmoseaparaati – James Webbi teleskoopi – see Kuu põrkes tekkiv meteoriidisadu ei ohusta. Maa orbiitidele jõuaksid need peenemad osised mõne päevaga ja võiksid siin ohustada näites Starlinki sidetehiskaaslasi.

NASA postituse kohaselt on James Webbi kosmoseteleskoobi kogutud andmete alusel selle aasta mais tehtud arvutuste põhjal YR4 Kuuga kokkupõrke tõenäosus praegu 4,3%. See on suurem kui märtsis kogutud andmete põhjal prognoositud 3,8%. Prognooside kohaselt tabab see Kuu nähtavat külge lõunapoolkeral. See tähendab, et see kokkupõrge on Maalt teleskoopidega nähtav. Kuid täpne tabamuse koht jääb ebaselgeks kuni asteroidi taas nähtavaks muutumiseni 2028. aastal, kui selle orbiit toob selle Maale suhteliselt lähedale.