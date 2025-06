Laste ajud võivad jääda ChatGPT hammasrataste vahele

«Mis mind tegelikult motiveeris seda kohe avaldama, on see, et ma kardan, et 6–8 kuu pärast võib otsustada mõni poliitik, et teeme ChatGPT lasteaia. Ma arvan, et see oleks absoluutselt halb ja kahjulik», ütles Kosmyna TIME-le viidates veel, et just arenemisjärgus olevad lapsed ja nende ajud on suurimas ohus.