Kui inimene plaanib, siis loodus tegutseb. Tšehhis kulus ametnikel seitse aastat, et jõuda punktini, kuhu kaheksa kobrast jõudsid paari aastaga – ja seda ilma ühegi koosoleku või loa vajaduseta. Vahel on kõige nutikam insener see, kes ei räägi üldse. Millal viimati kiitis mõni ametimees või minister kobrast? Tuleb välja, et vahel tasub see end koguni kuhjaga ära ning et meilgi oleks sellest vahvast loost palju õppida.