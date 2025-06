Trumpi valitsus ehitab Texasesse miljoneid maksva kärbsefarmi – no milleks see?

USA valitsus kavatseb aasta lõpuks avada Texases, Mehhiko piiri lähistel putukatehase, et hakata kasvatama miljoneid kärbseid, eesmärgiga kaitsta ameerika kariloomi lihasööjast parasiidi eest. Põllumajandusminister Brooke Rollins ütles, et uues, 8,5 miljonit dollarit maksvas rajatises kasvatatakse steriilseid isaseid Uue Maailma keeritsussi kärbseid (New World screwworm ehk NWS, Cochliomyia hominivorax), kes vabastatakse loodusesse, et nad paarituksid emastega ja takistaksid neil munemist haavadesse, kust kooruvad nende kärbeste lihasöövad vastsed. Sellest farmist saaks alles teine sarnane rajatis läänepoolkeral. Praegu juba töötab sarnane kärbsekasvatus Panamas, mis seni on suutnud suuresti tõkestada putukate liikumist põhja poole, kuid eelmisel aastal tuvastati kärbeste levik Lõuna-Mehhikos. Kärbeste ilmumine Mehhiko lõunaossa möödunud aasta lõpus tekitas korralikku ärevust põllupidajate ja karjakasvatajate ning ka asjakohaste ametnike ning veterinaararstide seas, mille tõttu keelas USA eelmisel kuul eluskariloomade, hobuste ja piisonite impordi Mehhikost. USA põllumajandusministeerium plaanib investeerida ka 21 miljonit dollarit, et kohandada Guatemalast põhjapoole jäävat Mehhiko kärbeste kasvatamise keskust Cochliomyia hominivorax'i steriilsete isendite kasvatamiseks, kuid see saab valmis alles 18 kuu pärast. USA on steriilseid keeritsussi kärbseid varemgi kasvatanud ja loodusesse lasknud, mistõttu õnnestus riigis see parasiit 1960. aastatel suuresti likvideerida. Enne seda oli parasiit igal aastal tõsiseks nuhtluseks karjakasvatajatele ja piimafarmeritele, seda eriti USA kaguosas. USA on neid loomi varemgi tõrjunud ja teeb seda taas, kinnitas Rollins Texas Moore’i õhuväebaasis peetud pressikonverentsil kus olid ka kohalikud põllumajandusametnikud ja karjakasvatajate esindajad. Mehhiko põllumajandusminister Julio Berdegué sõnul on Rollinsi plaan mitmes mõttes positiivne samm, mis tugevdab Mehhiko ja USA koostööd. Berdegué usub, et objektiivsete tulemuste põhjal saab Mehhiko taas kiiresti karja eksportima hakata. Uus rajatis ehitatakse Texases Moore’i õhuväebaasi, vähem kui 32 kilomeetri kaugusele Mehhiko piirist. Lisaks kaalub USA samasse kohta veel ühe kärbsekasvatuskeskuse rajamist, mis võiks nädalas toota kuni 300 miljonit kärbest. Panamas kasvatatakse praegu umbes 100 miljonit kärbest nädalas ning Mehhiko kavandatav rajatis suudaks toota sama palju. USA põllumajandusministeeriumi teatel on kärbseid avastatud juba umbes 1127 kilomeetri kaugusel riigipiirist ning mõned USA põllumajandusametnikud kardavad, et kui putukate rännet ei peatata, võivad nad jõuda piirini juba selle suve lõpus. USA surve tulemusena suurendas Mehhiko jõupingutusi kärbeste leviku pidurdamiseks. Nebraska karjakasvataja ja riikliku veisekasvatajate ühingu (National Beef Cattlemen's Association) president Buck Wehrbein märkis, et Moore’i õhuväebaasis oli 1960. aastatel juba kord sarnane kärbsekasvatus, mis aitas toona parasiidi Ameerika Ühendriikidest välja tõrjuda. Kuigi Uue Maailma keeritsussi nakkuste raviks on olemas meetodeid, kardavad lihatööstuse esindajad, et farmerid võivad kanda suuri majanduslikke kahjusid. Teadlaste ja ametnike sõnul võivad kärbsevastsed nakatada mis tahes imetajat, sealhulgas lemmikloomi, ning neid on mõnikord avastatud ka inimestel. Ainus viis kaitsta Ameerika kariloomi selle hävitava parasiidi eest on steriilsete kärbeste piisava varu loomine, mis tõrjub kahjurit riigi piiridest eemale, rõhutas Wehrbein. Texase ametnikud on rahul USA tõsise suhtumisega probleemi ning kavandatavate meetmetega, sealhulgas uue kärbsekasvatusega Texases. Ka teistes osariikides jälgitakse tähelepanelikult kärbeste levikut ning rõhutatakse, et steriilsed isased kärbsed peavad arvuliselt ületama mitte-steriilsed, et takistada kärbeste edasiliikumist. Kansase loomade tervishoiuametniku Justin Smithi sõnul on eriti murettekitav metsloomade roll, sest neil on piiride ületamisel vähem takistusi, olgu tegemist metssigade, hirvede või metsikute kariloomadega, mis võivad aidata parasiidil edasi levida.