Kaks Hiina satelliiti hakkavad tegema midagi kummalist – USA hoiab sel pilgu peal

Peategelasteks selles kosmiliselt dramaatilises lavastuses on kaks Hiina satelliiti, Shijian-21 ja Shijian-25. Need on viimastel päevadel teinud orbiidil usinalt manöövreid, lähenedes teineteisele kõigest kahe pikkuskraadi kaugusele, kirjutab Gizmodo.