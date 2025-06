«Eesti finaalis osales seitse väga tugevat kandidaati ning oleme rõõmsad, et KPMG Global Tech Innovatori kohalik voor oli niivõrd kõrgetasemeline. ÄIO tõusis žürii silmis esile nii oma toote kui ka selle esitlusega. Soovime võitjale edu globaalseks finaaliks, mis toob kokku maailma juhtivad tehnoloogiaettevõtted,» lausus KPMG Balticsi partner ja startup -valdkonna juht Helen Veetamm.

«Osalemine KPMG Global Tech Innovatori finaalvõistlusel on meie jaoks suur tunnustus ning võimalus näidata, et Eestis välja töötatud süvateadusel põhinev tehnoloogia on edukas ja potentsiaalselt üle maailma kasutatav,» ütles ÄIO äriarendaja Kristi Lember.