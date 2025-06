Tema ongi noorim superintellektiga inimene – loe, mida ta teha oskab

⁩ Briti väikelaps on saanud kõigi aegade noorimaks liikmeks eksklusiivses kõrge IQ-ga inimeste organisatsioonis Mensa. Joseph Harris-Birtill, kes sündis 23. novembril 2021, võeti mittetulundusühingu liikmeks 2 aasta ja 182 päeva vanuselt, nagu kinnitab Guinnessi rekordiraamat. Mensa liikmeks saamiseks tuli poisil tõestada, et tema IQ on vähemalt 132 – see vastab rahvastiku kõige intelligentsema 2 protsendi hulka. Tema vanemad, kes mõlemad töötavad St. Andrewsi ülikoolis (University of St. Andrews), pidasid seda eesmärki realistlikuks, arvestades lapse varast ja kiirenenud õpivõimet. Juba varakult sai selgeks, et tegemist on erakordse lapsega, selgitas Josephi ema, dr Rose Harris-Birtill Guinnessi rekordiraamatu esindajatele. Joseph pööras end esimest korda viienädalaselt, ütles oma esimese sõna seitsmekuuselt ning luges esimese raamatu kaanest kaaneni ette vanuses üks aasta ja kolmveerand. Kahe ja veerandaastaselt luges ta sujuvalt kümme minutit järjest, oskas lugeda kümneni viies keeles ning loendada edasi ja tagasi tublisti üle saja. Ema sõnul õpib Joseph nüüd morset, tunneb kreeka tähestikku ning on hakanud huvi tundma perioodilisustabeli vastu – tema huvid on laiaulatuslikud ja mitmekesised, tal on pidev õppimisjanu ning talle meeldivad väljakutsed. Josephi vanemad võtsid Mensaga ühendust siis, kui oli selge, et laps areneb märksa kiiremini kui eakaaslased. Otsisin internetist, millist täiendavat tuge võiks saada, ja avastasin, et Mensa pakub ressursse ja liikmestaatust andekatele lastele. Loodame, et see saavutus annab talle tulevikus uhkusetunde – see on väga erakordne tunnustus ja kogu au kuulub talle endale, selgitas ema. IQ ja problemaatiline ajalugu Mensa on suurim ja vanim kõrge intelligentsiga (rahvastiku kõige intelligentsem 2%) inimeste organisatsioon, mille asutamisaasta on 1946 ja millel on tänaseks ligi 140 000 liiget üle maailma. Nende kodulehe andmetel tuleb organisatsiooni nimi ladinakeelsest sõnast mensa, mis tähendab «lauda», sümboliseerides ideaalset võrdsust – kõigil liikmetel on võrdsed õigused, sõltumata nende rassist, usulisest kuuluvusest, poliitilistest vaadetest või sotsiaal-majanduslikust taustast. Kuigi see ideaal väärib tunnustust, on IQ ajalooline taust olnud tunduvalt keerulisem. Tänapäeval peetakse intelligentsuskvooti sageli sünnipärase võimekuse ja vaimse taseme näitajaks, kuid algselt loodi IQ-test selleks, et tuvastada koolilapsi, kes võivad vajada õppimisel lisatuge. Testid hindasid kolme põhilist oskust – töömälu, ruumilist mõtlemist ja verbaalset arutlusvõimet. Testi üks peamistest loojatest, Alfred Binet, rõhutas toona selgelt, et IQ-test on mõeldud konkreetse arenguetapi oskuste tuvastamiseks ega tohiks kunagi olla tajutud kui püsiva või kaasasündinud intelligentsuse mõõdik. Kuid seda hoiatust eirati, kui test võeti kasutusele eugeenikute ringkondades, eriti Ameerika Ühendriikides, kus see muutus vahendiks inimeste liigitamisel toonasest maailmavaatest tulenevate eelarvamuste alusel. Testide varased versioonid said justkui teaduslikuks tõendiks väidetavate ühiskondlike hierarhiate olemasolu kohta, mis seostasid intelligentsust rassilise kuuluvuse ja geneetikaga, kujutades neid kui muutumatuid. See mõtteviis andis näilise teadusliku aluse seisukohtadele, mille järgi õigustati rassilise segregatsiooni säilitamist, immigratsioonipiiranguid ja isegi sunniviisilisi steriliseerimisi. Tänapäeval on IQ paljuski lahti seotud oma problemaatilistest juurtest (kuigi seda kasutatakse endiselt mõnedes ringkondades koos eelarvamusliku ideoloogiaga), kuid vaidlused selle tähenduslikkuse üle jätkuvad. Paljud teadlased on kahtluse alla seadnud IQ kui inimese üldise vaimse võimekuse mõõdiku, kuna see katab vaid osa sellest, mida võiks pidada intelligentsuseks. Siin kerkibki küsimus – kas inimese kogu intellektuaalne võimekus taandub loogilisele mõtlemisele, mälule, verbaalsetele ja matemaatilistele oskustele, või on olemas ka midagi enamat? Näiteks emotsionaalne intelligentsus, loominguline mõtlemine, sotsiaalsed ja praktilised oskused, kultuuriline ja kontekstuaalne teadlikkus? Vastus sellele küsimusele võib olla kultuuriline – tähtsaks peetud omadused võivad piirkonniti erineda. Samal ajal tõstatab IQ rõhutamine ka ligipääsu haridusele – lapsed, kes pärinevad vähemkindlustatud peredest, ei saa sageli samasugust hariduslikku tuge kui jõukamatest oludest pärit eakaaslased. Samuti on oht, et kui last tembeldatakse «madala IQ-ga», võib see tema arengut pärssida – õpetajad ja lapsevanemad võivad hakata nägema IQ-d kui määravat ja püsivat hinnangut tema tulevikule. Nagu paljude asjade puhul, annab IQ küll teatud pildi inimese võimekusest, ent oluline on meeles pidada, et see on vaid tööriist – see ei suuda haarata inimese elu üksikasju ega potentsiaali tervikuna. Test võib olla abiks nende laste tuvastamisel, kes vajavad lisatuge, kuid seda ei tohiks käsitleda kui püsiva võimekuse ega staatuse näitajat.