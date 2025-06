EI VÕI OLLA Õhk lausa kubiseb DNA molekulidest – luura kelle järel tahad

⁦Dublinit tuntakse linnana, kus saab nautida paari pinti Guinnessi õlut, kogeda kohalike sooja vastuvõttu ja kuulda pubidest kostuvat elavat traditsioonilist muusikat. Ent Dublini õhus ei hõlju ainult viisijupid. Seal leidub ka kanepit, mooniseemnet, isegi maagiliste seente DNA-d. Sellise järelduseni jõudsid äsjase uuringu autorid, mille nad avaldasid ajakirjas Nature Ecology & Evolution ning mis toob esile DNA kui ülilevinud biokeemilise jälje, mida saab keskkonnast — isegi õhust — koguda. See avab võimalusi jälgida looduses pea kõike: alates varjule hoidvatest ilvestest kuni ebaseaduslike uimastiteni. David Duffy, Florida Ülikooli merebioloogia uurimiskeskuse (Whitney Laboratory for Marine Bioscience) professor ja uuringu juhtivautor, selgitas, et keskkonna-DNA (environmental DNA ehk eDNA) kaudu on võimalik jälgida nii inimeste, looduse kui ka inimtervisele oluliste liikide olemasolu. Duffy labori algne eesmärk oli uurida merekilpkonnade geneetikat, kuid nüüdseks on nad arendanud meetodid, millega saab analüüsida mis tahes liigi, ka inimese DNA-d veest, pinnasest, liivast — ja nüüd ka õhust. Lihtne laboriseade koos õhufiltriga suudab mitme tunni või päeva jooksul koguda õhust DNA-jälgi igalt eluvormilt, kes piirkonnas viibib. Esialgu tundus uskumatu, et õhust võiks kinni püüda piisavalt suuri ja informatiivseid DNA-fragmente. Ent tulemused on tõestanud vastupidist: õhus leidub üllatavalt palju kasulikku geneetilist teavet. See tähendab, et liikide uurimiseks pole vaja neid häirida, et võtta vere või koeproove ega isegi näha. Võimalik on kaardistada kogu piirkonna elurikkus — mikroobidest ja viirustest kuni selgroogsete, nagu ilveste ja inimeste, ning kõigeni, kes sinna vahepeale jäävad. Tõestuseks suutsid teadlased Dublini õhust tuvastada sadu inimeste haigustekitajaid, sealhulgas viiruseid ja baktereid. Selline seire võib aidata jälgida uute haiguste levikut. Samuti saab samade meetoditega palju täpsemini kui seni jälgida allergeene, nagu maapähklid või õietolm. Duffy labor suutis ka tuvastada Florida metsas elavate ilveste ja ämblike päritolu üksnes nende õhust kogutud DNA alusel. Nii on võimalik jälgida ohustatud liike ning määrata nende päritolu, ilma et peaks loomi nägema või maapinnalt väljaheiteid koguma — see on looduskaitses sageli sama oluline kui teada nende asukohta. Veelgi muljetavaldavam on see, et kogu protsess on kiire ja tõhus: üks teadlane suudab ühe päevaga töödelda proove, et tuvastada kõik piirkonnas leitud liigid. Selleks piisab taskukohastest seadmetest ja pilvepõhisest tarkvarast. Kiirus ja kättesaadavus avavad uusi uksi paljudele teadlastele üle maailma. Kuid koos selle tehnoloogia kasvava võimsusega tulevad ka eetilised väljakutsed. Sama tööriist võimaldab potentsiaalselt tuvastada ka inimeste tundlikke geneetilisi andmeid. Seetõttu on Duffy ja tema kolleegid kutsunud üles kehtestama eDNA kasutamisele selgeid eetilisi suuniseid. See, mis veel hiljuti tundus ulmevaldkonda kuuluvana, on nüüdseks muutumas teaduslikuks reaalsuseks. Tehnoloogia on lõpuks jõudnud tasemele, mis võimaldab sellega tegeleda keskkonnaprobleemide tegelikul skaalal.