Tehti kindlaks, kui kiiresti inimese eellane joosta suutis

Kahel jalal kõndimine on ammu tunnistatud hominiidide evolutsiooni keskseks osaks, ent jooksmise arengust on teada oluliselt vähem. Selle teadmislünga täitmiseks viisid Suurbritannia ja Hollandi teadlased läbi arvutipõhised liikumissimulatsioonid, et uurida, kui hästi suutis varane hominiid Australopithecus afarensis joosta ning kuidas on tema võimekus võrreldav tänapäevaste inimestega. Uuringu aluseks valiti kuulus hominiidifossiil Lucy, 3,2 miljoni aasta vanune A. afarensis’e isend, kelle luustik on erakordselt hästi säilinud. Kuigi pehmed koed on ammu kadunud, suutsid teadlased luude põhjal ehitada digitaalse mudeli ning varieerida sellel lihaste suurust, Achilleuse kõõluse pikkust ja teisi jooksmise seisukohalt olulisi anatoomilisi omadusi. Simulatsioonides testiti kahte võtmetunnust - maksimaalset jooksukiirust ja liikumise energiakulu.

Aeglasem, väsitavam, kuid siiski jooksja Siiski oli tema maksimaalne jooksukiirus märgatavalt madalam kui tänapäeva inimesel. Parima tulemuse – 4,97 meetrit sekundis – saavutas Lucy mudel kõige inimlikumate lihasomaduste korral. Võrdluseks: tänapäevase inimese mudel jooksis 7,9 m/s ning maailmarekordi omanik sprinter Usain Bolt on saavutanud 12,5 m/s. Veelgi piiratum oli Lucy võimekus joosta vastupidavuskiirusel ehk kiirusel, mida saab säilitada pikemate vahemaade vältel. See viitab, et A. afarensis ei praktiseerinud veel pikamaajooksmist – tegevust, mida peetakse oluliseks varajaste inimeste küttimiskäitumises. Energeetiliselt oli Lucy jooksmine kulukas: tema «transpordikulu» ehk energia, mis kulus jooksmiseks, oli sama kehakaaluga imetajate ja lindude tasemel, kuid 1,7–2,9 korda suurem kui inimese mudelil. See kinnitab, et hilisemad hominiidid arenesid jooksma mitte ainult kiiremini ja kaugemale, vaid ka oluliselt tõhusamalt.

Achilleuse kõõlus on omalaadseks evolutsiooni võtmeks. Töö käigus analüüsiti ka üksikute tegurite mõju jooksuvõimele. Luustiku tugevus ei osutunud oluliseks piiranguks. Suurima mõjuga olid muutused lihastes ja kõõlustes ning kehaproportsioonide muutumine. Eriliselt oluline oli pahkluu sirutajalihaste arhitektuur – eriti Achilleuse kõõluse pikenemine. Just selle muutuse abil kasvas tunduvalt inimese jooksukiirus, efektiivsus ja vastupidavus. Need leiud toetavad seisukohta, et teatud anatoomilised omadused ei arenenud pelgalt kõndimise parandamiseks, vaid võisid kujuneda just jooksuvõimekuse suurendamiseks. Seega võib see tähendada olulist nihet arusaamises inimese liikumise evolutsioonist. Nii võib järeldada, et asjaolu, et mõned hominiidid pole nüüdisajani vastu pidanud tulenesid just asjaolust, et kahel jalal jooksmise võime ei olnud piisav. Tõsi, ka nüüdisinimesed pole ju suuteliselt kaugeltki kõik selliste kiirustega liikuma, kuid peame silmas pidama, et nüüdisinimene on rööbiti bioloogilise evolutsiooniga käivitanud ka masinate evolutsiooni, millega on inimese võimekused enneolematult paranenud.